A zenekar 2020 nyarán jelentette be, hogy Kiss Tibi terápiás céllal egy időre visszavonul. Balanyi Szilárd, a banda billentyűse korábban azt nyilatkozta, hogy a 2022 tavasza előtt nincs reális esélye annak, hogy újra színpadra álljanak, és azt is rengeteg beszélgetésnek kell megelőznie. A Blikk úgy tudja, hogy a tagok hosszú hetek, hónapok óta beszélgetnek, és egy időre el is vonultak, hogy újra megismerjék egymást.