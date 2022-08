Augusztus elsején, hétfőn napos idő lesz. Csapadék az ország nagy részén nem várható, de az északnyugati megyékben helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Többfelé megélénkülhet a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 12 és 17 fok között valószínű, de a szélcsendes északi völgyekben ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul.



Kedden is gomolyfelhős, napos idő várható, de néhol kialakulhat zápor, zivatar. A minimumok általában 14 és 19 fok között alakulnak, de a hidegre érzékeny tájakon 10-13 fok is lehet. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű.



Szerdán és csütörtökön sok napsütés várható, csapadék nélkül. Szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet általában 15 és 20 fok között lesz, de a hidegre érzékeny tájakon 12-14 fok is lehet, délutánra 29 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Csütörtökön a hajnali 14-21 fokról, délután 30-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.



Pénteken is alapvetően napos, száraz idő várható, de északnyugaton kialakulhatnak záporok, zivatarok. A leghidegebb órákban 15-22 fok lesz. A csúcsértékek 32 és 37 fok között alakulnak.



Szombaton a napsütés mellett nagyobb területen válhat erőteljessé a gomolyfelhő-képződés, és alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de területi átlagban jelentős csapadéknak kicsi az esélye. Több helyen megélénkülhet, megerősödhet a szél is. A hajnali 16 és 23 fokról délutánra 30 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.



Vasárnap is több órára kisüt a nap, de nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Területi átlagban viszont jelentős csapadéknak kicsi az esélye. A szél több helyen megélénkülhet, néhol megerősödhet. A hajnali 15 és 22 fokról délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő - olvasható az előrejelzésben.