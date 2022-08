A kétgyermekes édesanya Budapestre indult dolgozni hajnalban, de már nem érkezett meg, és valószínűleg a buszra sem szállt fel. Bár egyre több az aggasztó jel, egyelőre még eltűnt személyként keresik.

"Önszántából sosem hagyott volna magunkra minket. A testvérem, Petra még mindig nem fogta fel teljesen, mi történik körülöttünk, próbáljuk tartani egymásban a lelket. Még a hétvégén is érkeztek a kutyás keresők, az állatok a házunk mögötti erdőbe vezettek, de nem találták sehol" – mondta a Blikknek az eltűnt nő idősebbik, 22 éves lánya, Maggie, aki attól tart, hogy az édesanyjuk bűncselekmény áldozata lett.

A lányok helyzetét az is nehezíti, hogy jelenleg is folyamatban van egy gyermekelhelyezési per, ami a 14 éves Petráért zajlik az anya és volt párja, István között.

A Bors információi szerint P. István – Mária volt párja – nemrég szabadult a börtönből, ahova erőszakos tevékenységek miatt került, mivel bántalmazta a lányok anyját. A kislány retteg attól, hogy végül az apjához fog kerülni anyja eltűnése miatt.

"Arról, hogy kihez kerül Petra, még nem született döntés. Nem fogom ölbe tett kézzel nézni, hogy a húgom visszakerül a börtönviselt mostohaapámhoz. Harcolni fogok a testvéremért"– mondta a lapnak Maggie, aki mindent megtesz azért, hogy Petra gyámja legyen.