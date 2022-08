A szervezők munkáját hivatásosok és önkéntesek együttesen segítik. Az Országos Mentőszolgálat idén tíz járművel van jelen a Szigeten, az ambulancia pedig ötven dolgozóval vonult ki a fesztiválra. A szakemberek felkészültek mindenre, így gyakorlatilag nincs olyan vészhelyzet vagy baj, amit a helyszínen ne lennének képesek ellátni.

A leggyakoribb probléma a kiszáradás, vagy a túlzott alkoholfogyasztás, de előfordult már, hogy az egyik fesztiválozót újra kellett élesztenie a mentősöknek – mondta Őri Kiss Zsolt mentőtechnikus a Borsnak. A lapnak nyilatkozott a Sziget korábbi egészségügyi vezetője, Dr. Szeles Géza is, aki jelenleg a Helperek - Önkéntes Segítők Közhasznú Egyesületének az elnöke.

A doktor elmondta, hogy a fesztiválon általában 6-700 esetben kell intézkedni, de ezek túlnyomó többségében kisebb sérülésekből adódnak.

Mi a helyszíni elsősegélynyújtást végezzük, és pszichológiai ellátást is biztosítunk. Önkéntesek 280-an vagyunk kint és három fős csapattal járőrözünk a területen. (...) Ők maguk is keresik a segítségre szorultakat, de gyakran szólnak is nekik. Az észlelés és az elsődleges ellátás a feladatunk

– nyilatkozta a portálnak Dr. Szeles Géza.

A Szigeten áll egy közel száz főre tervezett egészségügyi ellátó helyiség, emellett ezer biztonsági őr, több száz gyalogjárőr és ötven tűzoltó is szolgálatot teljesít a rendészeti szervek fegyveres és civil járőreivel közösen – közölte a részleteket Benis Dániel, a Sziget Fesztivál műszaki vezetője.