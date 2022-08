Kollányi Zsuzsi a napokban elárulta, ha Majka újra felkeresné, akkor elgondolkozna azon, hogy visszamegy a zenekarhoz. Ebből a mondatból azonban sokan mást olvastak ki, ezért most az énekesnő megmagyarázta a szavait.

Kollányi Zsuzsi nemrég egy kérdésre válaszolva árulta el, hogy ha Majka felkeresné és visszahívná a zenekarba, akkor elgondolkozna és valószínűleg azt mondaná, próbálják meg. Szavait azonban sokan kiforgatták, úgy állították be, mintha ő könyörögne Majkának, vegye vissza a bandába, ezért ismét magyarázkodásra kényszerült. Elmondta, azért ezt válaszolta, mert ezt gondolta diplomatikusnak, és mert benne nincsenek sérelmek.

"Az egész annyira vicces és nevetséges" - reagálta Zsuzsi Instagram-oldalán. "Kell ez? Hogy összeuszítsunk embereket és engem úgy állítsunk be, mint egy nyomorult idiótát?" - mondta még az énekesnő és azt is elárulta, már több mint egy éve nincs meg neki Majka telefonszáma. "Köszönöm szépen, nagyon jól elvagyok, nem szeretném Mónit kitúrni a munkájából, eszembe sem jutott" - tette hozzá. Elmondta, egy hónapja gondolkozik azon, hogy elmenjen-e Majka koncertjére, de tart attól, hogy ezt is félreértenék.

"Egy hónapja lamentálok ezen, mert végül is rég hallottam a dalokat, és jó lenne ott szórakozni egy kicsit, meg hát ezer éve nem jutottam el a semmilyen koncertre, mert állandóan dolgozom. Így viszont egy kicsit hülyén érezném magam, mert lehet, az is úgy tűnne, hogy vissza akarom vetetni magam" - mondta.