A megszólaltatottak közt három nő és egy magát genderfluidnak valló illető volt, mindannyian a 18-23 év közötti korosztályból.

Mindannyian azt állítják, hogy a férfi hírnevét kihasználva került férkőzött a bizalmukba 2015 és 2020 között. Hármukkal Instagramon ismerkedett meg, egy idő után szexuális tartalmú fotókat és videókat küldött és kért tőlük.

Mindhárman arról számoltak be, hogy rendkívül rosszul érezték magukat a felvételek miatt, egyikük szégyenről és szorongásról beszélt, ám megtették, amit Butler kért, mivel bálványozták őt. Ezt is hozzátették, hogy a korkülönbség is problémás volt – Butler majdnem kétszer annyi idős volt, mint ők. A negyedik érintettel egy másik együttes koncertjén találkozott a zenész, ahol annak ellenére nyúlt a nő lába közé, hogy az nem akarta azt. Későbbi kezdeményezéseit is erőszakosnak ítélte a lány.

Egyikük azt mondta, hogy öngyilkosságot kísérelt meg a szorongás miatt, Butler ugyanis arra kötelezte őt, hogy tartsa titokban a viszonyukat mindenki előtt.

A vádakra Butler nyilatkozatban reagált: szerinte ugyan valóban szexuális viszonyba bonyolódott ezekkel az emberekkel, ám egyikük esetében sem történt erőszak, minden a másik fél beleegyezésével történt.

Butler tehát a házasságtörést elismerte, a szexuális zaklatást nem, ám ennek ellenére bocsánatot kért az érintettektől:

"Elnézést kérek mindenkitől, akit megbántottam a viselkedésemmel. Folyamatosan tanulok a hibáimból, és nagyon keményen dolgozom azon, hogy jobb ember legyek, olyan, akire a fiam büszke lehet (...) Sajnálom, ha nem figyeltem eléggé arra, hogy milyen hatással vagyok az emberekre. Elcsesztem"

– nyilatkozta.

Felesége szintén közleményben reagált a történtekre, leírta, hogy mindenben támogatja férjét, aki sosem nyúlna egy nőhöz sem annak beleegyezése nélkül.