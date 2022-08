Curtis végre megszólalt és elárulta, úgy érzi, most van igazán a helyén, valamint azt is leszögezte, semmilyen drogproblémája nincs.

Curtis nem adott interjút azóta, hogy Majkával szétváltak az útjaik, azóta mindenki csak találgat. Most azonban beszélt a szétválásról és arról is, vannak-e drogproblémái.

"Most vagyok igazán a helyemen azt érzem. Nagyon jól érzem magam" - kezdte Curtis, majd megszólalt barátnője és az exe is.

"Azt gondolom, hogy nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb, mert azt csinálhatja, amit igazán szeretne, és amit ő kitalál, és ahogy ő akarja" - mondta a rapper párja, Barnai Judit, de volt felesége, Krisztike is bízik abban, hogy Curtis meg tudja állni egyedül is a helyét. A rapper is beszélt a szétválásukról.

"Nem vagyunk rosszban, csak külön lépünk fel. Én nem haragszom, múltkor is segítettem neki, amikor nem tudott elmenni fellépni" - mondta viccesen. "Nem haragszom senkire, egyedül szeretnék fellépni, egyedül szeretném megállni a helyemet, ennyi a történet" - mondta. Majd arról is beszélt, nincsenek drogproblémái. "Mindig elérhető vagyok, sok időt töltök a kisfiammal, sportolok, semmi problémám nincsen semmilyen tudatmódosítót szerrel. Ami problémám anno volt, azt akkor le is zártuk" - jelentette ki a Tényeknek Curtis.