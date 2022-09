A sebeket azonban most újra fel kellett tépnie, és a bíróság előtt beszélt a végzetes nap részleteiről. A kisfiú halála miatt indított tárgyalássorozat ugyanis szeptemben elején folytatódott a tanúvallomásokkal.

"Én fogtam a Dávid kezét, Carmen balra mellettem haladt, Szilárd (Carmen édesapja – A szerk.) jobbra mellettem, Reni (Carmen édesanyja – A szerk.) pedig előttem Lacikával és a másik kiskorú gyermekkel. Ők hárman átmentek a túloldalra, de mi pirosat kaptunk. Dávid jobb kezében egy virslis kifli volt. Amikor az első kereszteződésnél áttértünk az úttestre, akkor kérte, hogy tegyem el a péksütijét, és adjak neki innivalót, mert szomjas."

Amikor elfordultam, hogy odaadjam neki a kulacsát, elengedtem a kezét. A következő kép az, hogy újra fogom a kezét, ő kicsavarja, megkerül minket és kiszalad az úttestre. Egyetlen másodperc alatt történt az egész. Láttam, ahogy az autó elüti, feldobja, majd átmegy a bal első és hátsó kerekével rajta

– idézte a Blikk Hopp Csillát, aki a bíróságon elevenítette fel a borzasztó nap eseményeit. A nőt korábban felmentette az ügyészség, és a megtört édesanya most azt szeretné, ha bebizonyosodna, hogy nem barátnője a felelős a történtekért, és akárcsak korábban, most is kiállt Carmen mellett.