L.L. Junior és Hopp Csilla kisebbik közös gyermeke, Dávidka 3 éve hunyt el. Kiszaladt egy autó elé, ami halálra gázolta. A végzetes napon a gyermek az édesanyjával és annak barátjával volt. Először az édesanyát gyanúsították, de vele szemben végül megszünetették az eljárást. A hatóságok most úgy gondolják, az édesanya barátnője hibázott, és neki kellett volna vigyáznia a gyermekre.

A tárgyalás most folytatódik, csütörtökön a tanúk kihallagatására kerül sor. Csilla és jelenlegi párja megjelentek, P. Carmen azonban lemondott a tárgyaláson való személyes részvételről, el is hagyhatta a helyszínt. Édesapja is távozott, nem kíván élni a vallomás jogával. A tárgyalásról több tanú is hiányzott a Blikk információi szerint, betegség és külföldi tartózkodás miatt nem jelentek meg.