Bárhogyan is történt, az eset hatalmas visszhangot keltett és a botrányos videót már rengetegen látták. Az ügyet most többek között azért is kapta fel a sajtó, mert napokon belül indul az RTL Klub tehetségkutató műsorának, az X-Faktornak az új évada, melynek Gáspár Laci az egyik oszlopos tagja.

A következő hetekben képernyőre kerülő adásokat még a nyáron rögzítették, így az énekest nem lehetne kivenni belőlük, de könnyen elképzelhető, hogy botrányos és minősíthetetlen viselkedése miatt az élő adásokban már nem ülhet a mentorasztal mögé. Az RTL Klub ugyanis korábban sosem hagyta szó nélkül a hasonló, balhés eseteket.

A Bors felidézi, hogy nyár közepén - a hamarosan véget érő - Éjjel-nappal Budapest egyik szereplője, Karnics Krisztina magából kikelve, ököllel fenyegette és visítva szidta a rendőröket. Az esetről videó készült, a műsor szereplőjét előállították, a gyártócég pedig teljesen elhatárolódott Krisztina megnyilatkozásától.

Nagyobb port kavart a bipoláris depresszióval és alkoholizmussal küzdő Molnár Gusztáv ügye, aki azután vesztette el munkáit, köztük az RTL Klub sorozatában játszott szerepeit is, hogy egykori párja gyermekbántalmazással vádolta.

Járai Máté, az RTL Reggeli műsorvezetője pedig azután került rövid időre kispadra, hogy megszegte a szerződésében foglaltakat és a produkció tudta nélkül árult el a műsor készítésével kapcsolatos információkat. Tudniillik Máté akkor azt mondta, Rácz Jenő nem volt hajlandó vele egy asztalhoz ülni korábbi viszályuk miatt.

Az RTL Klub egyelőre nem reagált ebben az ügyben, hogy Gáspár Laci mentorszéke veszélybe kerül-e a botrányos videó miatt.