Az utóbbi napokban nyilvánosan üzenget egymásnak Berki Krisztián édesanyja, Júlia, a sztár özvegye, Mazsi, de megszólaltak a szomszédok is, akik szerint állítólag többször is bántalmazta feleségét Krisztián. Most az egyik, neve elhallgatását kérő barát is megjelent, és azt mondta, az egykori sportoló és képernyős nagyon megváltozott.

Nem tetszett, amilyen emberé vált Krisztián az elmúlt években. Teljesen kifordult magából, el is engedtük a kezét, ami, látva a történteket, lehet, hogy hiba volt. Ekkor kezdett el bizonyos szereket is használni, és bár előtte nem ivott, az alkohol után is többször nyúlt bánatában. Nem tagadom, néha ki is kacsintott a házasságából, amelyben boldogtalannak érezte magát

– mesélte a Blikknek az illető.