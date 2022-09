A Győr közelében élő férfit még januárban kereste fel a volt felesége, mondván, újra akarja kezdeni vele. A volt férj visszautasította a nő közeledését, majd a ezután már a telefont sem vette fel neki.

A csalódott ex ezen felbőszült, és még aznap este megjelent a férfi házánál egy gázspray-vel és egy sniccerrel. Miután a gázspray hatástalannak bizonyult, a sniccerrel megvágta a férfi arcát, majd a férfi új élettársát is megtámadta. Őt többször és kézen, nyakon és arcon szúrta, végül az exe nyakár is sikerült megszúrnia. A férfi végül el tudta venni tőle a tapétavágót.

Az ügyészség emberölési kísérlet miatt emelt vádat a nő ellen, és ha bűnösnek találják, élete végéig is börtönben maradhat - idézi a Blikk az RTL Híradóját.