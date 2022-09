Herceg Erika, az X-Faktor női mentora már akkor kapott hideget-meleget a kommentelőktől, amikor még el sem kezdődött a műsor. Akkor ByeAlex kelt a védelmére, most azonban ő állt ki magáért. "A kommentelőktől kapok sértő megjegyzéseket" - mondta a Hot! Magazinnak Erika, aki azt is bevallotta, hogy a személyes találkozások alkalmával nagyon kedvesek az emberek.

A kijevi mentor - aki legutóbb durván kiakadt zsűritársaira - a VIA GRA nevű lányzenekarral vált ismertté, de a meztelen fotói is sokakat elértek. Erika azt is elárulta, családjával korábban viharos volt a kapcsolata, de mostanra szent a béke. Szerelméről is beszélt, aki jelenleg Svájcban él: most távkapcsolatban vannak, de mivel Erika szerint Budapest gyönyörű város, nem tartja valószínűtlennek, hogy vegyenek itt egy lakást.