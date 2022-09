Zalatnay Sarolta is részt vett Kovács Kati életmű-koncertjén azzal a szándékkal, hogy rendezi a viszonyukat, ám nem fogadták a közeledését.

A 75. születésnapja alkalmából rendezett koncertet Kovács Kati, amire Zalatnay Cini is elment azzal a szándékkal, hogy felmelegítse a kapcsolatukat. Közeledését azonban Kovács Kati nem fogadta.

"Elhoztam egy olyan bakelitemet, amire ezt írtam: »Ha legközelebb látlak, már nem figyelek rád«... olyan nincs, hogy ne figyeljek, mert zseniális énekesnő vagy, az isten áldjon jó sokáig!" – üzente Cini, majd hozzátette: "Nekem sose volt a Katival semmi bajom. Jó énekesnők vagyunk, csodálatos éveket éltünk meg, egyáltalán nem zavartuk egymás köreit, sőt. Voltak rosszízű dolgok, nem egyértelmű, hogy Kati abban az időben, amikor én el voltam zárva a világtól, hogyan is reagált bizonyos dolgokra... Ha úgy volt, ahogy mesélik, csúnya volt, de remélem, ő is megbánta. Mindig elvoltunk egymás mellett, senki nem haragudott senkire. Így, 70 fölött, annak kell örülnünk, hogy élünk és énekelünk, a Szenes Iván-esten rekordnézőszám tombolt, így fel vagyok dobódva" - mondta a Blikknek Zalatnay.

"Megríkattál egy kicsit, mert 1990-ben, az én 25 éves jubileumomon vendég voltál, és az édesanyám még élt, s akkor az »Úgy szeretném meghálálni« neki is szólt. Az édesanyámat nagyon boldoggá tetted, ezt soha nem fogom elfelejteni, még ha bántasz is. Nagyon köszönöm neked, ahogy ezt az estét is" - üzente még Cini, aki nem tudott találkozni koncert után Kovács Katival.

"Erkölcsileg, morálisan semmi bajom Cinivel, de nincs semmiféle ismeretségünk már. Évtizedek óta nem találkoztunk, évtizedek óta most először láttam élőben. A sors elvitt minket más útra, ez nem szándékos. Soha nem volt vitánk, sőt, sok évvel ezelőtt itt, a kongresszusi műsorában vendég is voltam" - árult el Kovács Kati, aki arra a kérdésre is válaszolt, szeretné-e rendezni a viszonyát Cinivel. "Jobb, hogy ha békén hagyjuk a múltat" - zárta le a témát.