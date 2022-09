Ahogy megírtuk, Fazekas Vivien távoltartási végzést kért férje, Molnár Gusztáv ellen. Állítása szerint az alkoholproblémákkal küzdő színész nem érti meg, hogy véget ért a kapcsolatuk, és folyamatosan zaklatja őt. Most megszólalt Gusztáv exe is az üggyel kapcsolatban.

"Legalább százszor elmondtam már neki, hogy vége, nem tudok újabb esélyt adni, de egyszerűen nem hajlandó ezt elfogadni. Lelki terrorban élek, írogat, felhívogat a gondozókkal a rehabról, üzenget a húgán keresztül, mert nem érti meg, hogy ennek a kapcsolatnak vége van. Annyi szörnyűség történt, hogy az már megbocsáthatatlan... Most tényleg az kell, hogy hozzam nyilvánosságra a távoltartási végzéseket és a videókat, amelyeken részegen őrjöngött és megfenyegetett, hogy megértse és az emberek is, miért gondolkodom így?" – nyilatkozta a Blikknek Fazekas Vivien.

A Ripost a Redditen kiszúrta, hogy a témában Molnár Gusztáv exe is kommentelt.

"Velünk is ezt csinálta/csinálja még most is. Akkor még együtt örültetek, hogy a rendőrség elutasította az én távoltartási kérelmemet. Kiröhögtetek, megaláztatok nyilvánosan anyukáddal együtt. Akkor most hajrá!" - írta.