Nagyon úgy tűnik, hogy nem lesz ott a jövő évi rajtrácson az ausztrál Daniel Ricciardo, de van aki támogatja majd a nehéz időben is. Az ausztrál versenyző ugyanis felvállalta kapcsolatát.

Daniel Ricciardo jelenleg a McLaren pilótája, de csak az évad végéig. A csapat ugyanis felbontotta a szerződését, és a helyére honfitársát, a szintén ausztrál újoncot, Oscar Piastrit ültetik, aki botrányos körülmények között hagyta ott az Alpine istállót. A kacifántos ügyről mi is beszámoltunk, cikkünket a témában ide kattintva találod.

Ricciardo számára még több lehetőség is nyitott, ugyanis jelenleg "üresedés" van néhány csapatnál. Visszatérhet a Renault gyári alakulatához, az Alpine-hoz, de mehet a Williamshez is annak a Latifinek a helyére, aki tavaly több halálos fenyegetést is kapott az utolsó futamon szenvedett balesete miatt. A kanadai Latifi ugyanis múlt héten bejelentette, év végén elköszön a Williamstől.

Ricciardo azonban mehet a Haashoz is, méghozzá Mick Schumacher helyére, ha nem sikerül meggyőznie a németnek a csapatot, hogy érdemes adniuk neki még egy esélyt.

Bárhogyan is alakul Daniel Riccirado pályája, a magánélete sínen van. Az elmúlt évben többször is felröppentek pletykák arról, miszerint az egykori Forma-1-es pilóta, Gerhard Berger lányával jár, azonban eddig tagadta a híresztelést. Egy friss netes műsorban viszont beismerte, hogy szerelmes, és Heidi Berger a szíve választottja – írja a Motorsport magyar kiadása.

A lap kiemeli, hogy Daniel Ricciardo egykor nagy rajongója volt Bergernek.

Heidi Berger édesapja az egykori osztrák autóversenyző, Gerhard Berger és a korábbi portugál model, Ana Corvo. A 25 éves Heidi színészként dolgozik és az IMDb adatlapja szerint eddig főként telenovellákban volt látható.