Alig pár kör volt hátra a 2021-es Forma-1-es abu-dzabi nagydíjból, amikor a Williams kanadai pilótája nekicsapódott a falnak. Az összetört autó miatt beküldték a pályára a biztonsági autót, Hamilton elveszítette a kiautózott előnyét, míg mögé felzárkózott és új gumikat kapott vetélytársa, Max Verstappen. A pilótáknak egy köre maradt, hogy megküzdjenek a világbajnoki címért.

A győztes végül a holland fiatal, Max Verstappen lett, és sokan nemcsak a versenyirányítást, hanem a balesetet okozó Nicholas Latifit is támadták. Sőt, a Williams versenyzője olyan sok halálos fenyegetést kapott, hogy már az utcára sem mert kimenni. A rajongók egy része őt hibáztatta azért, hogy Lewis Hamilton elbukta nyolcadik vb-címét.

Latifit olyannyira megviselték a durva támadások, hogy az idei szezonban nem találja önmagát. Eddig sem tartozott az élmezőnyhöz, de míg csapattársa, a nemrég vakbélműtéten áteső Alexander Albon a gyenge Williamsszel is képes pontokat szerezni, Latifinek a középmezőny elérése is gondot okoz. A legutóbbi futamon pedig a beugró Nyck De Vries is legyőzte őt, pedig ez volt az első alkalom, hogy futamon vezethetett egy Forma-1-es autót.

Sokan már biztosra vették, hogy Nicholas Latifi távozik a Williamstől, ám a csapat kivárt a döntéssel. A kanadai pilóta családja ugyanis rengeteg pénzt invesztált az alakulatba, de végül mégis elválnak a pilóta és az istálló útjai. Nicholas Latifi három év után, az idény végén távozik a Williamstől – írják közleményükben.

Az azonban egyelőre még nem derült ki, hogy ki veszi át a helyét, de többen is esélyesek: Nyck De Vries mellett Daniel Ricciardo, sőt Mick Schumacher neve is felmerült.