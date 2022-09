A legendás autóversenyő, Michael Schumacher fia, Mick tavaly mutatkozott be a Forma-1-ben az akkor leggyengébbnek számító amerikai Haas csapatnál. Pilótatársát, az Oroszország elleni szankciók miatt eltiltott Nyikita Mazepint rendszeresen legyőzte, de idén már közel sem vezet olyan jól. Az év első felében többször is kikapott új csapattársától, a dán Kevin Magnussentől.

Micktől sokan azt várták, hogy rögtön jól teljesít majd, és egymás után szerzi a pontokat, akárcsak versenytársa, Magnussen. A jó eredmények elmaradtak, sőt, több olyan futam is volt, amikor a fiatal Schumacher rommá törte a versenyautót. Az évad feléhez érve azonban megszerezte első világbajnoki pontjait, és két versenyen is parádésan vezetett. A remek teljesítmény óta eltelt versenyeken ugyan javuló formát mutat, de egyesek szerint ez is kevés lesz ahhoz, hogy a Forma-1-ben maradhasson.

A Haas csapatfőnöke egy augusztus végi nagyinterjúban arról beszélt, hogy még nem hozták meg a döntést Mick Schumacher jövőjéről. A fiatal Schumachernek nehéz kilépnie a hétszeres világbajnok édesapa árnyékából, nagy rajta a nyomás, mindenki azt várja, hogy remekeljen, és ezzel nehéz megküzdenie. Günther Steiner szerint maga Mick sem tudja még pontosan, mire képes, és mennyire is gyors pilóta valójánban.

Szerintem több tapasztalatra van szüksége. De a tapasztalat nem olyan, mint a csokoládé. Az élmény nem mindig édes

– mondta Steiner a német Sport1-nek. A szakembernek azonban hamarosan döntést kell hoznia, ugyanis az idei Forma-1-es idényből már csak hat verseny van hátra, és a Haas még mindig nem jelentette be, ki lesz Magnussen csapattársa jövőre. Mick helyére többen is pályáznak, és könnyen elképzelhető, hogy Schumacher fia jövőre ülés nélkül marad.

A visszavonuló Sebastian Vettel és Corinna Schumacher azonban aktívan lobbizik azért, hogy Mick a mezőny tagja maradhasson.