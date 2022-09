Mint kiderült, a jelenleg válságos állapotban lévő Hannát, aki vasárnap kísérelt meg öngyilkosságot, folyamatosan bántották az osztálytársai. Rendszeresen csúfolták, egyszer pedig az is előfordult, hogy összeverekedett az egyik osztálytársával. Bár a nagyszülei többször is jelezték az iskola felé, hogy problémák vannak, az iskola sosem tett semmit, hogy véget vessenek az iskolai bántalmazásnak.

"A gyerekek sajnos cikizik egymást, mert egyszerűen ilyenek. Szomorú, de ez a helyzet. Hannát is csúfolták az iskolában" - mondta Hanna nagyapja, József a Borsnak. Az egyik velük élő rokon hozzátette, hogy nem volt különösebb probléma a lány megjelenésével, de főleg a külseje miatt érték gonosz kritikák.

"Emellett amiatt is bántották, hogy kifejezetten jó tanuló volt. Többször is sírva jött haza, és olyan is előfordult, hogy összeverekedett egy osztálytársával" - tette hozzá a családtag.

A nagypapa állítja, hogy bement az iskolába, hogy jelezze a problémát, ennek azonban nem lett megnyugtató eredménye.

"A gázolás után is csak annyit mondtak, hogy nem iskolaidőben történt, ezért nincs hozzá közük. Felháborító" – mondta József. A lap megkérdezte a tagintézmény vezetőjét is, az igazgató azonban nem kívánt nyilatkozni.

Hannát kiskorától kezdve a nagyszülei nevelik. Bár tartja a kapcsolatot az édesanyjával, de nem vele él. Több testvére is van, akik különböző helyeken nevelkednek.

"A családi helyzetünk bonyolult, de Hanna velünk mindig is boldog volt. Az erőnkön felül is mindent megadunk neki. Nemcsak saját szobája van, hanem külön számítógépet és tévét is vettünk ki. Igyekszünk szép ruhákban járatni. Vasárnap is csak azért mentem el itthonról néhány órára, hogy némi pénzt keressek. Markológépeket kezelek, dolgozom a hivatalban, maszekolok. Mindent megteszek, hogy a szeretteimnek jó életük legyen" – mesélte József, hozzátéve: amikor hazafelé tartott, látta a mentőhelikoptert, és amikor megkérdezte, mi történt, akkor tudta meg, hogy az unokáját életveszélyes állapotban szállították kórházba.

A kislány állapota válságos. Szilánkosra tört a lába és a koponyája is erősen roncsolódott, egyelőre mélyaltatásban tartják. A nagypapa várja, hogy felébredjen az unokája, és végre megtudhassa, mi történt pontosan.