VV Anett júniusban vett részt egy ayahuasca-szeánszon , aminek rossz vége lett. Anett a hallucinációk miatt menekülni kezdett az erdőben, és ennek következtében súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset után kapott hideget-meleget: most végre választ adott egy olyen kérdésre, ami már régen foglalkoztatta az őt kritizálókat.

Anett már a felépülés útjára lépett, napról napra jobban van. Rengeteg támogató üzenetet kapott, de sokan támadják is, amiért részt vett egy ilyen szeánszon. Többen azt írták neki, az ilyen dolgok helyett inkább dolgoznia kellene. Anett most végre elárulta, van-e munkahelye.



"Rengeteg támadást kaptam, és a mai napig kapok is azzal kapcsolatban, hogy talán el kellene mennem dolgozni. Nem is értem az embereket, mert ha valaki elkövet egy hibát, hoz egy rossz döntést, akkor az miért egyenesen arányos azzal, hogy nincs munkahelye. Nos, elárulom nektek, hogy nekem van munkám, kettő is. Hiányzik a munkám, alig várom már, hogy végre két lábon álljak, és újra dolgozhassak" - írta a VV egykori játékosa Insta-sztorijában.