Annyira hiányoznak a Nyerő Párosban szereplő Hódi Pamelának és Tóth Bencének a gyerekeik, hogy az exfocista a minap sírva is fakadt.

"Én úgy érzem most már, hogy egyre jobban fogyunk ki a tartalékainkból fizikálisan és mentálisan is. Annyira hiányoznak a gyerekek, hogy egyre nehezebb ezt a plusz lelki terhet cipelni. Nehezebb gondolkozni, a játékra figyelni" - mondta el kamerák előtt Pamela és hozzátette, most kell erősnek lenni és nem feladni.

A Nyerő Párosban egyre komolyabb harcra kell számítani, különösen, hogy egy már kiesett pár, Tóth Szabi és Muri Enikő visszaköltözött a villába.