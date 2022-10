Berki Mazsi üzleti vállalkozásba kezdett, egy olyan wepshopot hozott létre, ami babaruhákat és egyéb holmikat árul. Nem egyedül fogott bele, van egy üzlettársa is, aki - mint kiderült -, Berki Krisztián ismerőse volt, eredetileg vele együtt akarták létrehozni a webshopot. A titokzatos üzlettárs Nagy Olivér.

"Krisztián nem olyan volt, mint ahogyan azt sokan gondolták. A médiában mutatott arcával ellentétben, melegszívű, mély érzésű embert ismertem meg a személyében" - mondta a Blikknek Olivér.

"Amikor meghallottam a hírt, nem is akartam elhinni, pedig több közös ismerősünk is megerősítette. Aztán felhívott a felesége, Mazsi, és akkor tudatosult bennem, hogy elveszítettem a barátomat... Letaglózott a halála, de rögtön arra gondoltam, hogy kötelességem segíteni a feleségét és a kislányát" - tette hozzá. Úgy döntöttek, hogy Mazsival ketten is folytatják a projektet. A férfi vállalta a belépéssel járó költségek nagy részét, hamarosan pedig Mazsi saját tervezésű babaruháival és játékaival is bővítik a boltot.

"Mazsival az évek során jó viszonyt alakítottunk ki, és ez a közös munkában is hasznos. Úgy fogalmaznék, hogy ketten visszük tovább Krisztián örökségét, az üzletet, amit ketten álmodtunk meg" - mondta Olivér, akinek nagyon hiányzik Krisztián. "Eleinte csak munkakapcsolatban álltunk, de mivel sokat utaztunk együtt vidékre, lassan megnyíltunk egymásnak, és idővel a legmélyebb gondolatainkat is megosztottuk a másikkal. Krisztián gyakorlatilag a pótapám volt, pótolhatatlan a hiánya" - tette hozzá az üzlettárs.