Ahogy megírtuk, a Dancing with the Stars első adásában Berki Mazsi és párja, Bonyhádi Ferenc, valamint Rubint Réka és Andrei Mangra kerültek a veszélyzónába. A versenyből Rékáék távoztak. Mazsi és Ferenc most a Life.hu-nak arról beszélt, miként élték meg az első táncukat a műsorban.