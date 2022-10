Mohamed Fatima a napokban arról beszélt, hogy nagyon hamar jött a siker és két kézzel szórta a pénzt a barátokra is, akik a zenekar feloszlása után szinte rögtön el is tűntek az életéből. A Fekete Vonat tényleg hatalmas sikerrel robbant be a köztudatba a kilencvenes években, a titok nyitját pedig egy több évtizedes interjúban maguk a tagok is próbálták megfejteni. A videót Fatima osztotta meg.

Romák vagyunk, itt a recept

– hangzik L.L. Junior válasza arra a kérdésre, mitől lett ekkora sikerük.

Roma folklór hip-hop zene

– mondta a riportban Beat, a Fekete Vonat harmadik tagja, és ebben rejlett az együttes sikere, hiszen talán a világon egyedülálló zenei irányzatot képviseltek.