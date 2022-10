Javában zajlik a TV2 extrém realityje, a Párharc, melyben celebpároknak kell bebizonyítaniuk rátermettségüket, és azt, hogy nemcsak a többieket, hanem saját félelmeiket is képesek legyőzni. A készítők nem aprózzák el a feladatokat, és a most pénteki adásban is rendkívül nagy próbatéltel elé állítják a hírességeket.

Az új rész előzetesében látjuk, amint Kulcsár Edina egy hatalmas üvegkalitkában áll és jéghideg vizet zúdítanak a nyakába. Kedvese, G.w.M pedig tehetetlenül nézi, ahogy szerelmét "kínozzák". A videóban még látható, ahogy Tücsi férjét, Sofron Istvánt harci kutyák támadják meg, illetve valamelyik másik hírességet egyszerűen felgyújtják a készítők.