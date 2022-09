A hírességek zöme elkényezteti gyermekét, és már a csecsemőágyban megadnak nekik mindent. A gyermekek pedig hozzászoknak egy bizonyos nívóhoz, amiből nehéz leadni, és van, akinek nem is kell. A sztárcsemeték pedig nemigen válogatják meg, hogy mire is költik szüleik vagyonát.

Tiffany Trump

Sokan csak az elfeledett Trump-csemeteként emlegetik Tiffanyt. Az Egyesült Államok egykori elnökének lánya kipróbálta magát az élet több területén is. 2011-ben megjelentetett egy kislemezt, és akkoriban úgy gondolta, profi szintre emeli majd zenei karrierjét. Pár évvel később már a divatszakmában találta magát, gyakornokként dolgozott a Vogue-nál és modellkedett is. Ezeket követően felvételizett a Georgetown jogi karára, ahol 2020-ban diplomázott, jelenleg pedig kutató asszisztensként dolgozik a kampuszon.

Trump elnökségének idején azonban nem volt szüksége munkára, ugyanis egyetemistaként havi járadékából tartotta fenn magát. Havonta 500 dollárt kapott, ami nagyjából 210 ezer forintnak megfelelő összeg. Az Instagram-profilja alapján azonban nagyon fényűző életet élt, és rengeteg pénzt költhetett utazásokra. A világ számos pontjára eljutott és a legdrágább hotelekben szállt meg. Egy 2017-es, olaszországi vitorláskiránduláson azonban túllőtt a célon, és csak autóbérléssel százezer dolláros számlát csinált.

Brandon Lee

Pamela Anderson és Tommy Lee fia követte szülei példáját. Dolgozott modellként, színészként, és televíziós személyiségként is megpróbált érvényesülni. A munkái révén egyre több pénzt keresett, fényűző életét pedig a közösségi médiában dokumentálta. Számtalan fénykép készült róla, ahogy magánrepülővel közlekedik és a legdrágább helyeken nyaral világszerte. Az egyik fotóján azonban látványosan szórta a pénzt, ugyanis szó szerint pezsgőfürdőzött.

Sofia Richie

A népszerű énekes, Lionel Richie vér szerinti lánya nagyvilági életet él. Az Instagram-oldalán egymás után osztja meg azokat a fotókat, melyeken a legnagyobb luxus közepette látható. Nem titkolja, hogy magánhajóval, helikopterrel és repülőgéppel közlekedik, drága ruhákban jár és beutazta majdnem az egész világot. Gyerekként sem kellett nélkülöznie, de ma már saját maga is elő tudja teremteni a pénzt ahhoz, hogy fenntarthassa a megszokott életszínvonalat.

Chet Hanks

Míg egyes sztárcsemeték méregdrága holmikra és nyaralásokra költik szüleik nehezen megkeresett pénzét, addig vannak néhányan, akik a bűnös élvezetek rabjaivá válnak. Így járt Tom Hanks és Rita Wilson fia, Chet is, aki saját bevallása szerint 16 éves korától kezdve kábítószerezett. Rengeteg pénzt költött el fűre, majd amikor már az sem volt elég, a keményebb drogokhoz is hozzányúlt. Kipróbálta a kokaint is, miközben az alkoholt sem vetette meg. Édesapja még épp időben avatkozott be, és egy rehabilitációs intézményben Chet megkapta a megfelelő segítséget.

Bria és Shayne Murphy

Eddie Murphynek tíz gyermeke van, ám a leginkább fényűző életet Bria és Shayne nevű lányai élik. Mindketten jól ismertek a közösségi médiás platformokról, hiszen fennen hirdetik életmódjukat. Rengeteget buliznak és olyan az életük, amelyről sokan még csak álmodni sem mernek. A posztjaikban beszámolnak a legkülönfélébb vásárlásaikról, fotókon mutatják, milyen szalonokban jártak és mindenki láthatja azokat a mesebeli helyszíneket, ahol a nyaralásukat töltötték. Modellként keresik a kenyerüket, de nem tudni, hogyan sikerül finanszírozni ezt a luxust.

Reginae Carter

A rapper Lil Wayne lánya nem mindennapi módon ünnepelte meg saját, 16. születésnapját. Reginae partija gigászi volt, és nemcsak a mérete volt nagy, hanem az összeg is, amelyet ráköltöttek. A 2014-es bulin Reginae két ajándékot kapott, egy Ferrarit az édesanyjától és egy BMW-t az édesapjától. A parti sztárfellépőtől sem volt mentes, ugyanis a szórakoztatásról Nicki Minaj gondoskodott. Az egész ünneplés félmillió dollárba fájt a szülőknek.