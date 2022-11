A színész november 3-án kapott szívrohamot New Yorkban, de halálának hírét csak most hozták nyilvánosságra.

A texasi McGrath számos sikert tudhat maga mögött: jelölték Oscarra, BAFTÁ-ra, Emmyre és Tonyra is. Pályafutását a Saturday Night Live-ban kezdte 1980-ban. Forgatókönyíróként adta a nevét többek között az 1994-ben bemutatott Lövések a Broadwayn című mozihoz, amiért ő és Woody Allen is Oscar-jelölést kapott, és az Emma című filmhez, amelyben Gwyneth Paltrow játszotta a főszerepet. Emellett szerepelt a Csajok című sorozatban és a Café Society-ben is - írja a Variety.

Kollégája, John Lithgow a Twitter-oldalán emlékezett meg a sztárról.