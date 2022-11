Polgár Árpád és Polgár Tünde hamarosan Amerikába, Floridába utaznak, hogy szokásukhoz híven ott töltsék a telet, ám a pihenés helyett dolgos időszak elé néznek: a hurrikán mindkét kinti ingatlanukat megrongálta.

"Minden telet kint szoktunk tölteni. Most decemberben utazunk ki, és májusig ott is leszünk. Sajnos, a hurrikán mind a két ingatanunkban komoly károkat okozott. Levitte a tető egy részét, elsodorta a kerítést és a medencék körüli üvegfalakat. Többmilliós a kárunk, amiket most muszáj lesz helyrehozatnunk" - mondta a Blikknek Árpád.