Gabriela Spanic immáron harmadik alkalommal tért vissza Magyarországra a TV2 táncos show-ja, a Dancing with the Stars miatt. Akárcsak a második évadban, az idei elődöntőben is vendégzsűritag volt, ezért jól ismeri a mostani Nagy Ő-t, azaz Árpa Attilát, aki tavaly szerepelt a táncos műsorban. A telenovellák királynőjének így meg van a véleménye a sármos színész-producerről.