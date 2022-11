A második epizódban Szuperák Barbara főzött és vendégelte meg a többieket: Kiszel Tündét, Zalatnay Saroltát, Győrfi Pált és Varga Márkot, azaz G.w.M-et. A premier után ez az adás is tartogatott izgalmakat, nemcsak a nézők, hanem a celebek számára is: Barbi ugyanis rögtön közölte vendégeivel, hogy cipőben senki sem léphet be az otthonába.

Ezután egy újabb pontra is fény derült a házirendben: Szuperák Barbara ugyanis kijelentette, hogy a férfiak is ülve pisilnek nála. G.w.M ekkor elárulta, ő még sosem pisilt ülve, és inkább visszatartja, vagy a teraszról intézi el a dolgot.