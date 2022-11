Árpa Attila saját közösségi oldalán kommenteli A Nagy Ő adásait, sőt válaszol is követői kérdésére. Az egyik ilyen élő bejelentkezés során megeredt a nyelve és elárult valami olyasmit is, amit lehet, hogy nem lett volna szabad.

A színész-producer nemcsak A Nagy Ő-ben, hanem az interneten is ostrom alatt áll: nők százai kíváncsiak rá, a véleményére, és persze arról is faggatják, mi miért történt a műsorban. Árpa Attila pedig amire csak lehet, reagál is, így tett nemrég az egyik élő videójában. A követői arra voltak kíváncsiak, mi a fehér rózsa jelentése:

A tantra-randin azt a hölgyet választottam, aki a legszenvedélyesebb volt. Ez Bea volt. A fehér rózsát, Mimi kapta. A jelentése pedig az, hogy a tulajdonosa leválhatja azt a hölgyet, aki a randit nyerte. Holnap biztos kapok a fejemre a TV2-től, de ezt az egy titkot elárultam itt a TikTok-on

– idézte a Bors Attilát.