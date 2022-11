Szorcsik Viki édesanyja annyi bántó kommentet olvasott a lányáról az interneten, hogy rosszul lett. Vikit az édesapja értesítette, azzal hívta fel, azonnal üljön autóba, mert édesanyja élet-halál között van.

"Azt mondta, azonnal üljek be a kocsiba, mert anya agyvérzést kapott. Én sokkot kaptam, elestem és föl se tudtam kelni" - mondta Szorcsik Viki, aki nemrég az öccsét vesztette el, annak pedig csak a gondolatába is beleőrül, hogy szüleit is elveszítheti.

"Ők az életbe nem fogják feldolgozni azt, hogy elveszítették az egyetlen fiukat" - tette hozzá Viki, aki a bántó kommentekről is beszélt. "Nekem nagyon fáj, hogy az emberek nem gondolják át ennek a súlyát, hogy mit okozhatnak egy-egy ilyen odamarással valakinek. Azt ne felejtsék el, hogy mi is érző lelkek vagyunk, és mi az ő szórakoztatásukra csináljuk ezeket a műsorokat" - mondta a Tények Plusznak Viki, aki a Farm VIP-ben versenyez.