A hétfői adásban a piros csapat részben Mischinger Péter hibája miatt került hátrányba, ezt pedig többen szóvá is tették. A korábbi exatlonistát Szorcsik Viki is bírálta, aki kisfilmjében azt mondta, "megint többet gondoltak Mischingerről, mint amire képes". A kecskereterelés során kirobbant konfliktusukat pedig szintén nem sikerült egy nap alatt elrendezni, erre utal a keddi adás előzetese is.

Mischinger Péter ugyanis a Vikivel való hétfői nézeteltérése után továbbra sincs formában, de hogy pontosan mi okozza nála kedden a további feszültséget, az az esti adásból kiderül. Látszólag a pirosak kirekesztettje lett a félreértésen alapuló hétfői nézeteltérés után...

Nagyon nem szeretem azt, amikor öt percig ülök és próbálom elérni, hogy hahó, valaki, figyelnétek rám?! Semmi, elmennek. Még válaszra sem méltat senki, ha igen, akkor be sem tudom fejezni a rohadt mondatot. Nem számít, nem gond

– mondja csalódottan, majd Vajtó Lajossal is némi nézeteltérésbe keveredik a Farm VIP-ban.

"Nagyon felnézek Lajosra, ugyanakkor egy csomó mindennel nem értek egyet, rohadtul nem akarok vele összefeszülni, úgy látom, hogy ő a csapat lelke. Ha összefeszülök vele, ha ő elveszti a kontrollt, akkor borul az egész csapat. Ezt rohadtul nem akarom én okozni, az én problémáim, de ettől még ezek a problémák valósak."