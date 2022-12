Az egykori szépségkirálynő a nyár végén jelentette be, hogy harmadik gyermekével várandós. A fiatal anyuka és kedvese, G.w.M is nagyon várják már a csöppséget , aki miatt Edinának át kellett alakítania az életét.

Kulcsár Edina a várandóssága miatt volt kénytelen lemondani a Dancing with the Starsban való szereplését, és most bevallotta, hogy a plasztikai műtétjét is el kellett halasztania. Az egykori modellnek januárra volt időpontja, de a terhesség keresztülhúzta a számításait.

Amikor nagyon vékony voltam, rengeteg bántást kaptam. Nemcsak amiatt, hanem azért is, mert – nekem is van szemem és láttam – nincs ott, aminek lennie kellene. Jó pár hónappal ezelőtt elhatároztam, hogy januárban kés alá fekszem, és megcsináltatom a melleimet. El is mentem, megbeszéltünk mindent, de aztán jött a baba...

– mesélte a BlikkTV Címlapsztori című műsorában Edina.