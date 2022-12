Harmadik gyermekével várandós Kulcsár Edina. Az egykori szépségkirálynő eddig nem mutatta meg gömbölyödő pocakját, most azonban kivételt tett.

Augusztusban derült ki, hogy Kulcsár Edina és G.w.M első közös gyermeküket várják. Az egykori szépségkirálynő nagyon korán bejelentette a baba érkezését, ugyanis várandóssága miatt kellett visszalépnie a Dancing with the Starstól.

Edina azóta sem nagyon mutogatta a kíváncsi követőknek gömbölyödő pocakját, pedig már az is köztudott, hogy a rapper és Edina kislányt várnak. A gyönyörű anyuka ezúttal kivételt tett, és legfrissebb posztjában egy kötött, narancssárga ruhában mutatta meg terhespocakját.

A fotó ide kattintva nézhető meg.

Edina egyébként korábban arról is őszintén beszélt, hogy harmadik terhessége teljesen más, mint a korábbiak: sokkal fáradékonyabb, érzékenyebb; de a szüléstől cseppet sem fél. Sőt, az is kiderült, hogy már a kislány nevét is kiválasztották, ezt azonban egyelőre nem szeretnék megosztani mindenkivel.