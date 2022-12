Hétfő

Hétfőn tovább csökken a felhőzet, de északkeleten akár a kora délutáni órákig szállingózhat a hó - itt megmaradó pár cm-es hóréteg is összejöhet, síkvidéken is. Az ország nagyobbik felén a napsütést futó hózáporok zavarhatják meg. Erős, néhol továbbra is viharos lesz az északnyugati szél. Fagypont körül alakul a csúcsérték.

Kedd

Kedden változóan felhős időre van kilátás, északkeleten, majd nyugaton több rétegfelhővel. Csapadékra kicsi az esély. Országos fagy lesz reggel -5 fok körüli minimumokkal, délután is csak -2, +3 fok várható.

Szerda

Szerdán délnyugat felől beborul az ég, és egyre több helyen lesz csapadék: északkeleten havazás, máshol eső, eleinte akár ónos eső. 0 fok körül alakul a hőmérséklet. Az északkeleti szél megélénkül.

Csütörtök

Csütörtökön borult, párás idő valószínű sokfelé vegyes halmazállapotú csapadékkal. Délnyugaton inkább eső, máshol ónos eső, fagyott eső, hó is lehet. 0-5 fok köré enyhül a levegő - írja a Köpönyeg.