Sok százezren követték figyelemmel minden hétköznap A Nagy Ő adásait, és várták izgatottan, kit választ majd Árpa Attila. A nézőket emellett az is foglalkoztatta, hogy vajon valóban összejöttek-e a szerelmesek és ha igen, tart-e még a kapcsolatuk? Ezekre a kérdésekre viszonylag hamar választ kaptunk, sőt, A Nagy Ő nemrég nem kertelt a produkció kapcsán.

"Nem kellett szakítanunk, mert mi össze sem jöttünk. Tévéműsor, de próbál hiteles lenni. Timivel és a TV2-vel azt mondtuk, hogy értelmesebb, hogy elmondjuk, hogy ez egy műsor volt, egy szappanopera, aminek lett egy vége. A mi kapcsolatunk is ott ért véget. Nem találtam meg a nagy szerelmet ebben a műsorban" – mesélte Attila nemrég egy interjúban.

A műsorral kapcsolatban most megszólalt a győztes, Nyergesi Tímea is, aki Attillánál visszafogottabban nyilatkozott kettejük kapcsolatáról. "Több oka is van annak, hogy nem lett folytatás, de Attilával megbeszéltük, hogy szeretnénk magunknak megtartani" – árulta el a TV2 Play nyíltON című műsorában.

A riporterek nemcsak a kapcsolatról, hanem a többi lányról is kérdezték Timit, aki kendőzetlen őszinteséggel beszélt egykori riválisairól: