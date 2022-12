Gáspár Bea és férje, Győző évtizedek óta a kamerák kereszttüzében élik az életüket. A róluk szóló számtalan tévéműsor hatással volt nemcsak a házasságukra, hanem a gyermekeikre is.

A Gáspár-házaspárt nem is olyan régen a TV2 nagy sikerű sztáros realityjében, az Ázsia Expresszben láthattuk, amint országokon át, egy hátizsákkal próbálták teljesíteni az embert próbáló feladatokat, extrém kalandokat. A műsorban többször is összeszólalkoztak, több apró vitájuk is volt, ezek a képernyőn keresztül nem tűntek vészesnek, ám mégis hatottak rájuk.

Győzővel az élet nem volt könnyű soha, és most sem az. Az, ami az Ázsia Expresszben volt, rányomta a bélyegét a kapcsolatunkra. A vitákat már elengedjük, mert tudjuk, hogy ha vitatkozunk is, de megbeszéljük a dolgainkat, onnantól fogva velünk új dolog nem fog történni

– mesélte Bea a mindmegette videójában, és több dolgot is elárult még arról, hogyan élték meg az Ázsiát, miközben megfőzte a karácsonyi menüt.