Magától értetődő, hogy a háziállatainknak a lehető legjobb életet szeretnénk biztosítani, amibe a megfelelő táplálás is beletartozik. Bár laikusként azt gondolhatnánk, hogy a kutyáknak és a macskáknak hasonló a tápanyagszükségletük, ez nem igaz. Cikkünkben feltárjuk a kutya és macska eledelek közötti különbséget, és azt, miért nem érdemes macskaeledellel etetni a kutyákat, és fordítva.

A kutyák és a macskák az emberektől, és egymástól is sokban különböznekElőször is fontos leszögezni, hogy a kutyák inkább mindenevők, a macskák pedig ragadozók. A szaglásnak azonban a kutyák és a macskák esetében is fontos szerepe van a táplálék kiválasztásában, hiszen evéskor elsősorban erre támaszkodnak.

Összehasonlításképpen míg átlagosan az embereknél 15 millió szagló hámsejtről beszélünk, a macskáknál ez a szám 65, a kutyáknál pedig 200.

Az ízlelőbimbók esetében épp fordítva van, hiszen a négylábúak esetében jóval kevésbé fejlett, mint az embereknél, sőt a macska valójában nem is képes érezni az édes ízt. Ugyanez igaz a színekre is, a kutyák és a macskák esetében ugyanis a színek semmilyen szerepet nem játszanak a táplálék vonzerejében, hiszen az ő színlátásuk nem olyan, mint a miénk, embereké.

A kutyák és a cicák gyomra nagyon tágulékony, a bélrendszerük pedig rövidebb, mint az emberé. Ebből következik, hogy kisebb emésztési kapacitással rendelkeznek, mint az emberek, ezért fontos, hogy könnyen emészthető táplálékot kapjanak, hogy a lehető legtöbb tápanyag tudjon felszívódni és hasznosulni abból.

Az emésztés szerepe az egészségbenA macskák és a kutyák esetében jóval gyorsabb folyamat az emésztés, mint az embereknél. Eleséggel kapcsolatos nemkívánatos reakciók, érzékenység azonban náluk is kialakulhatnak, erre utaló jel lehet a lágy széklet, a hasmenés, gyakori bűzös szellentgetés vagy a hányás, így ezekre érdemes figyelni.

A megfelelő eledel kiválasztásakor nagyon fontos hangsúlyt fektetni a magas emészthetőségre, és arra, hogy az ennivaló egyes összetevői kedvező hatást gyakoroljanak a bélsár mennyiségére és állagára. Sajnos a tápláláshoz számtalan tévhit kapcsolódik, pedig gazdiként nagyon fontos, hogy tisztában legyünk az igazsággal.

Az egyik legelterjedtebb tévhit, hogy a legjobb, ha a kutya azt eszi, amit a gazdi, vagy hogy a száraz tápok vesekőképződéshez vezetnek.

Jó tudni, hogy a változatosság sem annyira fontos, mint gondolnánk, ha ugyanis a kutyusok szívesen megeszik ugyanazt a kiegyensúlyozott teljes értékű eledelt, nem unják meg azt és nem kell ezért váltani. A gyakori változtatás olykor ártalmas is lehet a kisállat számára, mert megzavarhatja az emésztőrendszer működésének egyensúlyát.

Fontos tudni azt is, hogy a macskák naponta sokszor, akár 10-16 alkalommal, kis részletekben fogyasztják el eleségüket, nem egyszerre felhabzsolva azt, ellentétben a kutyákkal.

Tudtad, hogy a cicák gyomortartalma sokkal savasabb, mint az embereké?

A macskák ízlelése sokkal kevésbé fejlett, a nyáluk nem tartalmaz emésztőenzimeket, így azennivaló előemésztés nélkül kerül a gyomrukba. A kutyákkal ellentétben a doromboló – egyébként ragadozó – négylábúak fehérje igénye magasabb, mint a kutyáké és a fehérjékben levő esszenciális aminosav szükséglete is eltérő, ezek elégtelen mennyisége betegségek kialakulásához vezethet.

A cicák bélcsatornája rövidebb, mint a kutyáké, ezáltal gyorsabb az emésztés és rövidebb a felszívódási idő az egyes tápanyagok számára..

A legjobb, ha a felnőtt kutyákat naponta kétszer etetjük

A kutyákkal kapcsolatban számos tévhit kering, így itt az ideje ezeket ledönteni. Az ebeknek kevés ízlelőbimbójuknak köszönhetően az emberhez képest gyengébb az ízérzetük. A gyomruk tágulékony, képes nagy mennyiségű ennivalót befogadni, ezért számukra az a legmegfelelőbb, ha napi2 alkalommal kapnak enni.

Bár a fent leírtak is bizonyítják, hogy a kutyák és a macskák táplálkozási-és emésztési szokásai sok mindenben különböznek, az ennivaló kiválasztásánál ugyanazt a rituálét követik.

A fő kritérium az ennivaló illata, állaga, és kevésbé annak az íze. Tehát amikor a kedvencünk elé tesszük az eleséget, először meg fogja szagolni azt, és akkor fog enni belőle, ha a szagát vonzónak találja.

Egy jól kiválasztott száraz táppal többet teszel kiskedvenced egészségéért, mint gondolnádA száraz táp kiválasztásánál érdemes figyelembe venni a kutyusunk életkorát, fajtáját, testméretét, esetleges anatómiai felépítésük sajátosságait (pl. rövid arcorri rész a fejen egyes fajták esetében), és az esetleges speciális tápanyagok iránti igényüket is. Azért fontos, hogy a háziállataink száraz tápot is fogyasszanak, mert a tápszemcsék keményebb állagának köszönhetően van egy mechanikus fogtisztító hatásuk („fogkefeszerű hatás"). Ez segít csökkenteni a foglepedék képződését, amiből kialakulhat a fogkövesség. Vannak speciális tápok, amelyek az összetevőinek köszönhetően megkötik a nyálban lévő kalciumot, megakadályozva ezáltal a kalcium beépülését a foglepedékbe, azaz a fogkő kialakulását.

Mivel a nagytestű kutyák általában mohón esznek, és rekordidő alatt nagy mennyiségű ennivalót képesek lenyelni, fontos, hogy nekik olyan tápot válasszunk, ami fokozottan rágásra ösztönzi őket.

A házikedvencek egészsége folyamatos gondoskodást igényel. Az eledelek esetében a legfontosabb, hogy biztosítsák az összes szükséges tápanyagot.

A prémium minőségű állateledelek amellett, hogy könnyen emészthetők, teljesértékű és kiegyensúlyozott táplálást biztosítanak, nagyon ízletesek, így a legválogatósabb macskák és kutyák számára is találhatunk kedvükre valót. Emellett segítenek megőrizni kedvenceink egészségét és támogatják a hosszú és egészséges életet.

