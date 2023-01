Két hónappal ezelőtt adott életét második gyermekének Szilágyi Szilvi, most pedig egy intim és egyben meghitt fotóval adott helyzetjelentést.

Molnár Ferenc Caramelnek és kedvesének második gyermeke a Miron Ferenc nevet kapta. A baba egészséges és rendben fejlődik, amit többek között annak is köszönhet, hogy édesanyja anyatejjel táplálja. Szilvi legutóbbi posztjában kiemeli, hogy hálás a testének azért, hogy mindezt lehetővé teszi, emellett pedig beszámolt arról is, hogy egyre jobb állapotban van a pocakja is, mely a szülésnél szétnyílt.

A tornában, valamint az étkezésben, és majd az edzésben remek szakemberek segítik – írja Szilvi.