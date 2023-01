A gyönyörű 25 éves lány péntek este vetett véget az életének. A hírek eddig arról szóltak, hogy halálra gázolt egy embert a vonat Nagykőrösnél a vonat, a valóság ennél azonban sokkal szörnyűbb. A Blikk információi szerint az áldozat egy fiatal lány, aki önszántából lépett a mozdony elé.

Az esküvőjére készülő Barbara alig egy órával azelőtt, hogy megtette volna utolsó, halálos lépését, még posztolt a Facebookon: egy szomorú verssel búcsúzott, amelynek minden egyes sora arról árulkodott, hogy végzetes útra indul. A hosszú posztban arról is szót ejtett, hogy depresszió gyötri, és gyermekkora óta képtelen feldolgozni az őt ért traumákat.

„Megrekedt lélek vagyok, nehezen telnek a napok. Semmihez sincs kedvem. Erős voltam sokáig aztán én is gyenge lettem! Nem tudom mit tegyek, hogy a múltamat felejtsem.A depresszió mély gödör, én pedig beleestem. Régóta nem találom a kiutat, amit mutatok az csak kirakat. Most pihennem kell kicsim egy kicsit, de te ne várj meg! Látom a szemed most is kisírt, de ne bánd meg! Nem akarom tönkre tenni a te életedet is.Tudom egyszer jól vagyok aztán meg nem is.

Ne aggódj, jó helyre kerülök biztos vagyok benne, a Földön nekem ez az élet már csak szenvedés lenne. Az élethez vagy a halálhoz vagyok a gyengébb?! Nem tudom eldönteni, de most már nagyon mennék (...)"

-állt a bejegyzésben, amelynek utolsó sorában úgy fogalmazott, hogy az öngyilkosságban nem a vonat elé lépni a legfájdalmasabb, hanem az út, ami elvezet a sínekig.

A családtagok nem kívántak nyilatkozni.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!