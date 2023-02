Február 19-én, vasárnap hajnalban megkéseltek egy mindössze tizennyolc éves fiút Budapesten. Az állapota kritikus volt, ám családtagjai és ismerősei is biztak abban, hogy Martin felépülhet. A fiú azonban az orvosi segítség ellenére múlt pénteken belehalt az életveszélyes sérülésekbe .

A rendőrségnek időközben sikerült elfognia a támadót. A megalapozott gyanú szerint a terhelt február 19-én éjjel két óra körül az Erzsébet téren szóváltásba keveredett a szintén 18 éves sértettel, akivel dulakodott is. Ezt követően a gyanúsított egy 10 centiméter pengehosszúságú késsel halántékon szúrta a férfit, aki életveszélyes sérülést szenvedett – írtuk egy korábbi cikkünkben.

A szóváltást nem az áldozat, hanem egy másik fiú, bizonyos Kevin kezdte. Az egyik szemtanú szerint a srác kikezdett egy másik bulizó társaság egyik nőtagjával. Kevin állítólag beszólogatott a csapatnak, a nő párja pedig ekkor kést rántott, ám nem a felbujtó, hanem az ártatlan Martin került a penge útjába. Nem ő volt azonban az egyedüli, akit a gyilkossággal gyanúsított K. Zsolt megsebesített.

A penge a szintén a baráti társasághoz tartozó Ramszeszt is elérte, a fiú ugyanis próbálta megállítani a késelőt. Az incidens során a tizenhét éves Ramszesz karja megrepedt, illetve egy vékony vágás is keletkezett a kezén – írja a Ripost. A lap szerint a fiú arra készül, hogy maga is feljelentést tesz a rendőrségen a gyanúsított, K. Zsolt ellen.