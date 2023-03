Moldova György tavaly nyáron veszítette életét . A Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas író emlékére a napokban, a születésnapján táblát avattak, ezzel is hirdetve a művész halhatatlanságát, életművét, mely örökké fennmarad.

A táblaavató ceremónián megjelent Moldova György özvegye, Palotás Katalin is, akit szinte felemészt a gyász és nagyon rosszul viseli szeretett férje hiányát. Mint mondja, sokszor gondol arra, hogy egyszerűbb lenne követni őt a halálba, de ilyenkor mindig eszébe jut, hogy még dolga van a Földön, hogy még van kiért élnie. Néhai férjét azonban sosem fogja elfeledni.

Folyamatosan Gyuri jár az eszemben, jönnek vissza az emlékképek, a beszélgetéseink, az imádnivaló humora, a bölcsessége. Hiányzik ahogy szeretett, s még jobban hiányzik, hogy én is szerethessem

– mesélte a Blikknek Palotás Katalin.

"Szegeden élek, szinte mindent ott hagytam, ami a közös életünket jelentette. Nem örököltem utána semmit, ám úgy érzem, mégis mindene az enyém. Itt van bennem. Ritkán mozdulok ki, a bal szememre ráadásul szinte teljesen megvakultam. Ez is feldogozhatatlan egy olyan ember számára, aki mindig is imádta az ezer színű világot. De ez a hétfői emléktábla-avatás fontos a számomra, kötelességem ott lenni. A szívem is visz oda..."