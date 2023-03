Gaál Noémi hosszú ideig volt látható időjósként a tévék képernyőjén, de nemrég úgy döntött, hogy lezárja élete ezen szakaszát. Lelkileg és testileg is kimerült.

"Azt vettem észre, hogy folyamatosan egy olyan emelt stressz-szinten élek, amit már valószínűleg a szervezetem nem fog sokáig tolerálni. Nem hetekről beszélek és nem is hónapokról. Amikor évekig marad el az a pihenés, ami mindenkinek járna, és mondjuk 4-5 órát alszol, kizsigereled a szervezeted, de főleg a lelkedet. Én ezt éreztem. Erre jött az, hogy bent is kezdtek dolgok átalakulni, és ezt mi meg tudtuk beszélni. Szóltak már egyébként korábban, hogy el fog jönni az az idő, amikor az ATV-s időjárás-jelentős történet befejeződik, és én erre lelkileg fel is tudtam készülni. Lelkileg, de bármi mással is" - mondta Gaál Noémi a Palikák Világában. Az időjós helyét egy egykori szépségkirálynő veszi át.