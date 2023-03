Egyre bővül azon termékek köre, melyeket az ételallergiában szenvedők nyugodtan fogyaszthatnak. Több boltban, így a Lidlben is kaphatóak cukormentes, laktózmentes és gluténmentes termékek is. Ez utóbbiak egyikét azonban most le kellett venniük a polcokról, mivel pont a legfőbb allergén, a glutén nem volt megfelelően jelölve a csomagoláson.

A Nébih kéri a gluténérzékeny vásárlókat, hogy az alábbi azonosító adatokkal megegyező termékeket ne fogyasszák el!

A termékvisszahívás során érintett két termék a 100 grammos Snack Day Gluténmentes tallér sajtos és medvehagymás változata. A nem jelölt gluténtartalom a termék két sorozatán figyelhető meg, ezek kétfajta lejárati dátummal kerültek forgalomba: a sajtos csomagolásán a 2023.07.06-os dátumot, a medvehagymáson a 2023.06.03-as időpontot kell keresniük a vevőknek.

Az érintett termékek bármelyik Lidl üzletbe visszavihetők, a termékek árát blokk nélkül is visszatérítik. Az üzletlánc a visszahívásról a honlapján és a boltjaiban kihelyezett információs plakátokon tájékoztatta vásárlóit. A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékekre vonatkozik – olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján.