A 33 éves ír divattervező, Martha Nolan-O’Slatar holttestét kedd hajnalban fedezték fel a Montauk Yacht Club luxuskikötőjében, Long Islanden, a Ripple nevű jachton. A helyszínen eszméletlen állapotban találták meg, ám a mentők már nem tudták megmenteni az életét.
A nőre élettársa talált rá, aki azonnal hívta a 911-es segélyvonalat. Egy szemtanú beszámolója szerint a férfi meztelenül rohant miközben segítségért kiabált. Többen megpróbálták a helyszínen újraéleszteni, de nem sikerült és a kiérkező orvosok is tehetetlenek voltak. Az elsődleges boncolás nem mutatott ki erőszakos halált, hogy mi történt Martha Nolan-O’Slatarral, még vizsgálják. - írja a Metro.
Martha Carlow megyéből származott, és 26 évesen költözött New Yorkba, hogy megvalósítsa álmát és saját divatmárkát indítson. Ő volt az East x East resortwear márka alapítója, amely a tengerparti elegancia megtestesítője volt. Halála előtt nem sokkal Montaukban nagy sikert aratott egy pop-up-eseménnyel - idézi a lapot a Bors. A Montauk Yacht Club egyik tagja szerint Martha népszerű személyiség volt a helyi közösségben.
Üzlettársa, Dylan Grace így emlékezett rá: „Nagy álmokat dédelgettünk együtt, és többet nevettünk, mint amennyiről mások csak álmodnak. Hálás vagyok, hogy az életem része voltál.”
