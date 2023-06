Egy magyar olimpikon nő azt hazudta, hogy agytumora van, a kezelésére gyűjtve pedig több millió forintot csalt ki többek között a családtagjatól is. Saját fiát is átverte.

A betegség természetesen nem volt igaz, a sportolónő teljesen egészséges. Fia először vonakodott, ám most mégis a nyilvánosság elé állt, a Blikknek nyilatkozott:

"Sajnos, igaznak tűnnek, amit mások is állítanak róla. Engem is átvert, nem anyagilag, csupán sok mindenben nem volt őszinte velem, de ezekről nem szeretnék beszélni. Már nem is tartjuk a kapcsolatot egymással. Beszéltem többekkel, akiktől pénzt kért az agydaganata gyógyítására, és szomorú, de az is igaz, hogy még a bérelt lakását is el akarta adni az egyik ismerősének."

A tornásznő körülbelül 30-35 millió forintot csalt ki másoktól. Egy károsult azt nyilatkozta, tőle először műtétre kért kölcsön. Később azt hazudta, hogy már olyan stádiumban van, hogy nem lehet többet operálni, ám a kezelésekre újabb összeget kért, és kapott is.

"Természetesen mindig írtunk kölcsönszerződést, a fedezet a külföldön élő édesapja háza volt. Vele kapcsolatban azt mondta, már nagyon rossz bőrben van az öregúr, várhatóan hamarosan meghal. Állítólag már el is hunyt, de abból az örökségből ő nem kapott semmit" - mondta Kovács Tamás károsult.

A rendőrség már nyomoz az ügyben. Eddig hat emberrről derült ki, hogy az egykori sportoló átverte őket.

A tornásznő 1980-ban indult a moszkvai olimpián, családjával a 2000-es évek elején költözött Kanadába. 2009-ben kitoloncolták őket, nem kapták meg a letelepedés enedélyt.