Angelina Jolie és Brad Pitt impozáns pincészete, a Château Miraval Provence-ban található, egy kis falu, Correns közelében. Először 2008-ban vették bérbe a kastélyt, de beleszerettek, ezért 2011-ben meg is vásárolták. A Perrin borászdinasztiával együttműködve felvirágoztatták a birtokot, a Miraval Rosé mostanra kultbornak számít. A Château Miraval kölönlegessége egyébként az elhelyezkedésében rejlik, az agyagos, meszes talaj nemes ízt ad az itt készült boroknak. A kastélyt erdők, olajfaligetek és szőlőültetvények veszik körül.

A kastély korábbi tulajdonosa Jacques Loussier jazzlegenda volt, aki egy hangstúdiót is kialakított az épületben. Itt vette fel a Pink Floyd a világhírű The Wall című album számait, de dolgozott itt Sting, Sade, a Wham! és a The Cranberries is. A stúdiót Brad Pitt és Damien Quintard producer újította fel és nyitotta meg ismét 2022-ben. Ám a Château Miraval nem csak kiváló habzóborairól és a stúdióról híres, több kiváló minőségű termék is készül itt: prémium minőségű olívaolajat, gint és natúr kozmetikumokat készítenek itt.

Nem csoda tehát, hogy mióta Jolie és Pitt bejelentették a válásukat, a Château Miraval többször a címlapokra került. Pitt szerint mindketten csak a másik fél beleegyezésével tehetik pénzzé a tulajdonrészüket, ám Jolie ezt a megállapodást megszegte, és Brad megkérdezése nélkül adta el a saját részét egy dúsgazdag orosz üzletembernek. A jóképű színész most pert indít egykori felesége ellen, azzal érvelve, hogy a borászat a mindene. Jolie erre ellenkeresetet nyújtott be, hogy nyomást gyakoroljon Pittre, szerinte egykori férjének nincs sok köze a borász szakmához.

Pitt azzal vádolja Jolie-t, hogy így akar bosszút állni a gyermekbántalmazási ügyért. A színész szerint egykori felesége kapzsi, és az ő kárára akar meggazdagodni. Pitt azt állítja, korábban felajánlotta Jolie-nak, hogy megveszi a részét a Château Miravalban, de a színésznő visszautasította az ajánlatot.

Brad Pitt és Angelina Jolie csatározása lassan hét éve húzódik. A felek közel állnak hozzá, hogy az övék legyen minden idők legdrágább hollywoodi válása.