Június 23-án, 18 óra 33 perckor egy 130 centiméter hosszú, 34,45 kilós tokhal akadt egy egri horgászlány horgára, amiről később kiderült, ebben a fajban ez a jelenlegi rekord Európában.

"Meleg napunk volt aznap is, meg sem mozdult a levegő. A 4 napos horgászatunk második napját töltöttük a párommal, Jocival. Nekem addig nem nagyon volt kapásom, bosszankodtam is miatta; de úgy voltam vele, hogy ha más nem, marad a napozás, jó program lesz az is" - nyilatkozta Niki.

"6 óra előtt éreztem egy erőteljes kapást az egyik botomon, majd akasztást követően a hal megiramodott teljes lendülettel. Amint megállt egy pillanatra és tekerni kezdtem az orsón, éreztem, hogy jó súlyú hal lesz. Körülbelül 25 perces fárasztás vette kezdetét, a hal közben egyszer a vízből is kiugrott. Ekkor már tokra gyanakodtunk, ami mindig nehéz fárasztást jelent, elemi erővel tudnak húzni ezek a halak" - emlékezett vissza.

"Pedig az igazi meglepetés csak ezután következett... Ahogy mondtam is: tokra gyanakodtunk; de hogy lapátorrú lesz, arra nem számítottunk, hiszen planktonevők révén ritkábban kerülnek horogra, mivel kifejezetten nehéz rájuk horgászni. Ezért is mondhatom: sokkot kaptam, amikor megláttuk. Hihetetlen érzés volt, hogy egy ilyen különleges halat csodálhatunk meg" - idézi Nikolettet a Fanny magazin.

Később kiderült, olyan kapitális uszonyos akadt a horgászlány horgára, ami a testsúlyának felénél is többet nyom.

"Joci nyúlt alá egy hálóval, amivel hamar sikerült beemelni a bölcsőbe. A halőrök lemérték, hitelesítették a súlyát, hosszát, és a kerületét; ekkor derült ki, hogy egy 130 centiméter hosszú, 34,45 kilós példányról van szó. Mivel tudtuk, hogy a tavalyi rekorder ebből a fajból 31 kilót nyomott, így a mérés után büszkén konstatáltuk, hogy bizony vele megdöntöttük az országos rekordot. Az pedig csak a hab a tortán, hogy új európai rekord is született, de erről csak napokkal később értesültünk, amikor frissítették a statisztikákat" – mesélte büszkén Nikolett, aki azt is elárulta, hogy a hivatalos mérlegelést és fotót követően a halat természetesen visszaengedték a vízbe.