Másodfokon is letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság tavaly decemberben az áramlopási ügye miatt Galambos Lajost. Az ország trombitása és az ügyvédei mindent megtettek annak érdekében, hogy a zenész ne kerüljön rácsok mögé, de nem jártak sikerrel.

A másodfokon kiszabott büntetést idén februárban kellett volna megkezdenie Lajcsinak, de a zenészt hiába várták a sajtó képviselői a börtön előtt, ő nem jelent meg. A zenész akkor elmondta, hogy meg sem fordult a fejében, hogy kibújjon az igazságszolgáltatás karmai közül.

A trombitás végül 2023 áprilisában vonult be a baracskai börtönbe, ahol rossz egészségügyi állapota miatt azóta is gyengélkedő szobában raboskodik. Lajcsi szerette volna a büntetése hátralevő részét a saját házában letölteni, de rossz híreket kapott. Az ügyvédjével beadott otthonápolási kérelmüket most másodfokon is elutasították.